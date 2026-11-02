Конституционный Суд рассмотрит вопрос о наградах, учитываемых при назначении пособия

Конституционный Суд Республики Казахстан провел заседание по обращению гражданки о проверке на соответствие Конституции части первой пункта 1 статьи 93 и пункта 1 статьи 94 Социального кодекса Республики Казахстан, регулирующих назначение пособий с учетом соответствующих званий и наград за материнство.

Позиция заявительницы

Заявительница считает, что советские награды за рождение и воспитание детей должны учитываться при назначении пособия наравне с соответствующими наградами Республики Казахстан.

По ее мнению, несмотря на сходство критериев награждения с подвеской «Күміс алқа», в отличие от других признанных наград из Социального кодекса исключены орден «Материнская слава» III степени и медаль «Медаль материнства» I степени. По мнению заявительницы, такое различие затрагивает принцип равенства и конституционные права граждан.

Обстоятельства дела

Указами Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 26 апреля 1971 года и 30 октября 1975 года заявительница награждена медалями «Медаль материнства» II степени за рождение и воспитание пятерых детей и I степени — за рождение и воспитание шестерых детей.

В суде она просила признать медаль I степени равнозначной награде «Күміс алқа», назначить соответствующее пособие и взыскать моральный вред. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска.

Участники заседания

В заседании приняли участие представители Курултая, Генеральной прокуратуры, Министерства труда и социальной защиты населения, Национального центра по правам человека, Министерства юстиции, Института законодательства и правовой информации, Института парламентаризма, а также эксперт.

Судья-докладчик — Б.М. Нурмуханов.

Итоговое решение Конституционного Суда будет опубликовано в соответствии со статьей 65 Конституционного закона на официальном сайте Конституционного Суда⁠, а также в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда».