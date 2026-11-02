В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 2) части второй статьи 484 Уголовно-процессуального кодекса, ограничивающего возможность кассационного пересмотра отдельных судебных актов.

Поводом для обращения стал отказ суда апелляционной инстанции в замене заявителю неотбытой части наказания более мягким видом наказания. Ранее суд первой инстанции удовлетворил ходатайство осужденного, однако апелляционная инстанция отменила это решение.

По мнению заявителя, невозможность кассационного пересмотра такого судебного акта нарушает его конституционные права на судебную защиту, личную свободу и равенство перед законом и судом.

Конституционный Суд отметил, что Конституция гарантирует каждому право на судебную защиту, но не определяет количество судебных инстанций и порядок пересмотра судебных актов. Эти вопросы регулируются процессуальным законодательством.

Суд разъяснил, что судебная защита обеспечивается возможностью рассмотрения дела в первой инстанции и его пересмотра в апелляционном порядке. Кассационный пересмотр вступивших в законную силу судебных актов выступает дополнительной гарантией правосудия, основания и порядок реализации которой определяются законодателем.

Вместе с тем Конституционный Суд установил, что оспариваемая норма не применялась судами при рассмотрении дела заявителя. Применение оспариваемой нормы права в решениях государственных органов и судов в конкретном деле является обязательным условием допустимости обращения гражданина в Конституционный Суд.

В связи с несоблюдением данного условия Конституционный Суд отказал в принятии обращения к конституционному производству.