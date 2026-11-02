Конституционный Суд: возвращение искового заявления не лишает права на судебную защиту

В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции подпункта 3) части первой статьи 152 Гражданского процессуального кодекса, регулирующего основания возвращения искового заявления, а также статьи 616 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года, устанавливавшей льготы по уплате государственной пошлины.

Поводом для обращения стало возвращение судом искового заявления к организациям здравоохранения, образования и государственным органам о признании их действий незаконными и возмещении вреда в связи с несоблюдением процессуальных требований. Апелляционная инстанция оставила судебный акт без изменения.

Заявитель полагал, что оспариваемая норма ГПК не определяет четких оснований для возвращения иска, а отсутствие льготы по уплате государственной пошлины по требованиям о возмещении вреда здоровью несовершеннолетнего ограничивает доступ к правосудию.

Конституционный Суд отметил, что право на судебную защиту гарантировано Конституцией, а порядок его реализации определяется законом. Предусмотренные процессуальные требования призваны обеспечивать надлежащее осуществление правосудия и не должны создавать необоснованных препятствий для обращения в суд.

Суд разъяснил, что несоблюдение установленных требований, в том числе отсутствие документа об уплате государственной пошлины, может повлечь возвращение искового заявления. При этом гражданин вправе повторно обратиться в суд после устранения допущенных недостатков, а определение о возвращении иска может быть обжаловано. Следовательно, согласно действующему ГПК возвращение заявления не исключает возможности судебной защиты.

Рассматривая требование гражданина в отношении статьи 616 Налогового кодекса, Конституционный Суд указал, что указанный в обращении Кодекс утратил силу. По общему правилу обращение в отношении утративших силу нормативных правовых актов не принимается к конституционному производству, за исключением случаев, когда они продолжают применяться к соответствующим правоотношениям.