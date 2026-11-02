По просьбе субъекта обращения, имеющего право на получение гарантированной государством юридической помощи, участие адвоката или юридического консультанта обеспечивается Конституционным Судом.

В коллегию адвокатов области, города республиканского значения, столицы или палату юридических консультантов по выбору обратившегося лица направляется соответствующее постановление Конституционного Суда.

Оплата труда адвоката или юридического консультанта производится в соответствии с законодательством Республики Казахстан.