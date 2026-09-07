Конституционный Суд проверит конституционность норм об установлении происхождения ребенка

Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции части первой пункта 2 статьи 51 Кодекса «О браке (супружестве) и семье» и абзаца первого пункта 15 нормативного постановления Верховного Суда «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения ребенка».

Заявитель считает, что применение оспариваемых норм может повлечь возложение определенных обязанностей и правовых последствий на лицо, воспользовавшееся своим правом при предусмотренных законом обстоятельствах. По его мнению, это затрагивает конституционные гарантии в сфере брака и семьи, права собственности и наследования, а также права и обязанности по заботе о детях и их воспитанию.

О ходе и итогах конституционного производства будет сообщено на официальном сайте и в Telegram-канале Конституционного Суда.