28 октября 2026 года в Астане Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова провела встречу с уполномоченными по правам ребенка и экспертами стран Центральной Азии, Китая, Финляндии и Японии. Во встрече приняли участие заместитель Председателя Курултая Республики Казахстан, Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева и Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросу о насилии в отношении детей Наджат Маалла Мджид, а также представители ЮНИСЕФ в Казахстане.

Открывая встречу, Эльвира Азимова представила основные положения новой Конституции Республики Казахстан, уделив особое внимание конституционным гарантиям защиты семьи, материнства, отцовства и детства. Центральное место в обсуждении заняла практика Конституционного Суда: участникам представлены его решения и правовые позиции, касающиеся прав и законных интересов детей, а также раскрывающие содержание соответствующих конституционных гарантий.

Судьи Конституционного Суда Айжан Жатканбаева и Айгуль Кыдырбаева, а также Специальный представитель Генерального секретаря ООН Наджат Маалла Мджид выступили с тематическими докладами.

В завершении встречи участниками единогласно выражена позиция об актуальной роли конституционного контроля в обеспечении прав и свобод человека, развитии национального законодательства и приведении правоприменительной практики в соответствие с конституционными принципами и международными обязательствами Казахстана.

В этом контексте также отмечена важность активного участия стран в международных инициативах по предупреждению насилия в отношении детей, включая присоединение в 2025 году к Глобальному альянсу по искоренению насилия в отношении детей.