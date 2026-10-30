Конституционный Суд и Суд МФЦА обсудили вопросы правовой защиты

Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова провела встречу с Председателем Суда Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) лордом Яном Бернеттом Суда.

Сотрудничество двух судебных органов осуществляется на основе действующего меморандума и включает обмен опытом, реализацию инициатив по развитию профессиональных компетенций.

Эльвира Азимова представила ключевые положения Конституции Республики Казахстан, вступившей в силу 1 июля 2026 года и обновленные полномочия Конституционного Суда.

Председатель Суда МФЦА выразил благодарность Конституционному Суду за поддержку IX-го студенческого конкурса по моделированию судебных процессов AIFC Court Moot. В этом году в нем приняли участие 14 команд из университетов Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Китая, Турции и Италии.

По итогам встречи участники выразили готовность продолжить профессиональное сотрудничество.