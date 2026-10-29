Конституционный Суд разъяснил различия в правовом положении лиц при повторном задержании

В Конституционный Суд поступило обращение о проверке на соответствие Конституции статей 128 и 131 Уголовно-процессуального кодекса, регулирующих основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения.

Заявитель оспаривал возможность повторного задержания по подозрению в том же преступлении после истечения ранее санкционированного срока содержания под стражей.

Ранее суд отказал в продлении этого срока ввиду нарушения следователем установленного законом срока подачи соответствующего ходатайства. По мнению заявителя, повторное задержание без новых фактических обстоятельств нарушает конституционные гарантии личной свободы и неприкосновенности.

Конституционный Суд отметил, что задержание и содержание под стражей допускаются только на законных основаниях и с соблюдением процессуальных гарантий. Содержание под стражей по истечении санкционированного судом срока без соответствующего судебного решения недопустимо.

При этом уголовно-процессуальное законодательство разграничивает правовые последствия отказа суда в санкционировании содержания под стражей и освобождения лица по истечении установленного срока. В первом случае повторное применение меры пресечения допускается при наличии новых обстоятельств. Требования об их установлении, а также о зачете времени предыдущего задержания и содержания под стражей направлены на предотвращение необоснованного и несоразмерного ограничения свободы.

Вместе с тем доводы в обращении сводились к несогласию с оценкой следственным судьей обстоятельств повторного задержания и принятыми судебными актами. В этой связи Конституционный Суд указал на обязанность органов прокуратуры и судов обеспечивать исследование и правовую оценку фактических обстоятельств уголовного дела, проверку обоснованности подозрения и пересмотр судебных решений в случае установленных правовых несоответствий.