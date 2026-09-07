Конституционный Суд рассмотрел обращение, в котором ставился вопрос о зависимости доступа к процедуре судебного банкротства от категории кредитора.

По мнению заявителя, это может приводить к различному правовому положению граждан, находящихся в одинаковом имущественном положении.

Изучив материалы, Конституционный Суд установил, что оспариваемая норма не противоречит Конституции. Суд отметил, что законодательство устанавливает единые условия применения процедуры судебного банкротства и не ограничивает круг лиц, имеющих право обратиться с соответствующим заявлением.

Доводы заявителя о нарушении права на судебную защиту также не нашли подтверждения. Оценка правильности применения закона судами и фактических обстоятельств дела, которую запрашивал заявитель, не входит в полномочия Конституционного Суда.

Таким образом, оснований для принятия обращения к конституционному производству не установлено.