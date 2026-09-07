В Конституционном Суде состоялся конкурс «Тіл шебері» среди молодых сотрудников

В преддверии Дня языков народа Казахстана и дня рождения выдающегося просветителя и ученого-лингвиста Ахмета Байтурсынова в Конституционном Суде состоялся конкурс «Тіл шебері».

В конкурсе приняли участие молодые сотрудники Аппарата Конституционного Суда, которые в рамках пяти тематических этапов продемонстрировали знание казахского языка, истории и традиций Казахстана, а также эрудицию и творческие способности.

Проведение конкурса призвано повысить языковую культуру молодых сотрудников и подчеркнуть важность соблюдения лингвистических требований при подготовке нормативных правовых актов. Грамотное, ясное и однозначное изложение правовых норм имеет принципиальное значение для обеспечения не только точной и корректной передачи их правового смысла, но и доступности понимания правового содержания в правоприменительной практике, особенно для граждан.