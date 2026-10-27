В Баку состоялся международный круглый стол «Роль искусственного интеллекта в деятельности конституционных судов» с участием представителей государств – членов Организации конференции органов конституционной юрисдикции тюркского мира (TÜRK-AY).

Казахстан представила делегация Конституционного Суда в составе судьи Айжан Жатканбаевой, заместителя руководителя Аппарата Бекболата Сыздыкова и аналитика Алии Бердибаевой.

В своем выступлении Айжан Жатканбаева представила конституционные положения о развитии науки и инноваций как стратегическом направлении деятельности государства, а также о гарантиях защиты персональных данных и охраны сообщений при использовании цифровых технологий. Особое внимание было уделено необходимости сохранения профессиональной ответственности судей за принимаемые решения.

Участники также обсудили возможности использования искусственного интеллекта для повышения эффективности судебной деятельности, а также правовые и этические вызовы, связанные с внедрением современных технологий.