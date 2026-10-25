День Республики — символ государственности, независимости и единства народа Казахстана

В Конституционном Суде состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню Республики.

25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете, ставшая важным этапом на пути к независимости Казахстана. Принятие Декларации заложило основы становления самостоятельной государственности и определило дальнейшее развитие страны. Сегодня День Республики символизирует приверженность принципам суверенитета, верховенства права, уважения и защиты прав и свобод человека.

Мероприятие также стало поводом отметить профессиональные заслуги судей, представителей научного сообщества и сотрудников Аппарата Суда, вносящих вклад в развитие конституционного правосудия и утверждение конституционных ценностей.

Государственными наградами были отмечены судьи, ранее осуществлявшие полномочия в Конституционном Суде, за вклад в развитие конституционного правосудия. Представители научного сообщества были отмечены государственными наградами за вклад в развитие национального права и участие в совершенствовании законодательства.

Ряд сотрудников Аппарата Конституционного Суда были удостоены ведомственных наград за добросовестное исполнение служебных обязанностей и вклад в укрепление конституционной законности.

Кроме того, состоялась церемония принесения присяги сотрудником, впервые поступившим на государственную службу.