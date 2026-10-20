В Казахстане развивают экспертное участие в конституционном правосудии

19 октября в Конституционном Суде Республики Казахстан подвели итоги проекта «Верховенство Конституции: культура законности и правосознание», направленного на развитие института Amicus Curiae («друг суда») и укрепление правовой культуры.

Проект реализован совместно с Посольством Королевства Нидерландов в Казахстане и общественным объединением «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезім», а также Германским фондом международного правового сотрудничества (IRZ). В итоговом мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, юридического и академического сообществ, адвокатуры и гражданского общества.

Центральное место в проекте занял институт Amicus Curiae, предусматривающий представление суду независимых экспертных заключений по рассматриваемым делам. Он позволяет расширить спектр правовых аргументов, учитывать научные и профессиональные подходы и глубже анализировать конституционно-правовые вопросы. Такие заключения должны иметь консультативное значение и не предопределять решение суда.

Выступая на мероприятии, Председатель Конституционного Суда Эльвира Азимова подчеркнула важность независимого, объективного и профессионального экспертного участия в конституционном судопроизводстве, развития научно-консультационной работы и последовательной реализации конституционных принципов.

Практическая подготовка специалистов стала одним из направлений проекта. В Алматы, Туркестане и Усть-Каменогорске прошли тренинги по конституционно-правовому анализу и подготовке экспертных заключений для юристов, учёных и представителей гражданского общества. В конкурсе Amicus Curiae Challenge студенты юридических специальностей из разных регионов страны применили знания при решении практических правовых задач. Победителем стала команда Казахского национального университета имени аль-Фараби.

В рамках итогового мероприятия также прошли тематические сессии, посвящённые реализации новой Конституции и применению института Amicus Curiae в конституционном правосудии с участием национальных и международных экспертов. Участники обменялись опытом подготовки экспертных заключений и обсудили актуальные вопросы развития конституционной законности и защиты прав человека.

Проект объединил образовательную и практическую составляющие, укрепил профессиональное взаимодействие и способствовал вовлечению молодых специалистов в обсуждение вопросов конституционного правосудия.