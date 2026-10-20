Конституционный Суд Казахстана принял участие в международной конференции в Болгарии

15 октября 2026 года в Софии (Республика Болгария) состоялась международная конференция «Роль конституционных судов в обеспечении правового государства», приуроченная к 35-летию Конституционного Суда Республики Болгария.

Казахстан на форуме представили судьи Конституционного Суда Республики Казахстан Кайрат Жакипбаев и Аслан Тукиев. Они ознакомили зарубежных коллег с основными положениями новой Конституции Казахстана, принятой на республиканском референдуме 15 марта 2026 года, и особенностями национальной модели конституционного контроля.

В конференции приняли участие представители органов конституционного контроля около 30 государств Европы, Азии и Африки, а также Венецианской комиссии Совета Европы, Суда Европейского союза и Европейского суда по правам человека.

Участники обсудили вопросы независимости конституционных судов, исполнения их решений, укрепления верховенства Конституции и обеспечения прав и свобод человека.

Форум стал площадкой для обмена опытом и обсуждения актуальных задач конституционного правосудия. Участие казахстанской делегации способствовало развитию профессионального диалога и укреплению сотрудничества с зарубежными органами конституционного контроля.