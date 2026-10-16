Конституционная реформа Казахстана: диалог с европейскими правовыми институтами

Конституционный Суд Республики Казахстан продолжает международный диалог по вопросам конституционного развития страны, представляя зарубежным партнерам основные положения конституционной реформы и особенности национальной модели конституционного контроля в Республике Казахстан. Подобные мероприятия способствуют не только укреплению профессиональных связей с зарубежными правовыми институтами, но и продвижению конституционных принципов и ценностей, имеющих важное значение для формирования правовой и общественной культуры.

С 10 по 14 октября 2026 года состоялся рабочий визит судьи Конституционного Суда Аслана Тукиева в Конституционный Суд Италии, а также Государственный совет Италии и Государственный совет Греции, являющиеся государственными органами административного правосудия.

Визит организован при поддержке Европейской организации публичного права (EPLO) — международной организации, специализирующейся на развитие профессиональных компетенций посредством образовательных и научно-исследовательских программ, подготовки специалистов и международного обмена правовым опытом в области публичного права, укреплении верховенства права, защите прав человека и совершенствовании демократических институтов.

Аслан Тукиев встретился с Председателем Государственного совета Греции Михаилом Пикраменосом, Председателем Государственного совета Италии Луиджи Маруотти, судьями Конституционного Суда Италии.