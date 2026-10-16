Какие условия являются необходимыми для обращения в Конституционный Суд?

Оспариваемый нормативный правовой акт должен быть применен судом в конкретном деле с участием самого гражданина, непосредственно затрагивать его конституционные права и свободы, а по делу должен быть вступивший в законную силу судебный акт апелляционной инстанции.

При этом необходимо соблюсти установленный законом срок обращения и другие условия допустимости, установленные в статье 45 Конституционного закона «О Конституционном Суде Республики Казахстан».