С 4 по 9 октября 2026 года в Турецкой Республике состоялась XIV Летняя школа Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (ААCC) на тему «Основные принципы ограничения прав и свобод».

Мероприятие, организованное по инициативе и при поддержке Председателя Конституционного Суда Турецкой Республики Кадыра Озкая на базе Центра обучения и развития человеческих ресурсов Ассоциации, объединило 74 участника из 39 стран, а также представителей международных организаций.

В работе Летней школы приняли участие сотрудники Аппарата Конституционного Суда Республики Казахстан – заведующий Сектором документационного обеспечения Отдела первичного рассмотрения обращений и приема М. Тулендиева и главный консультант Отдела международного сотрудничества и организационного обеспечения А. Нурушева.

Программа включала выступления представителей органов конституционного контроля и высших судебных органов, экспертные дискуссии и обмен национальным опытом в сфере защиты конституционных прав и свобод человека.

В рамках тематической сессии казахстанцы представили презентацию о конституционных принципах ограничения прав и свобод человека в Республике Казахстан. Были освещены положения новой Конституции, направленные на укрепление гарантий прав и свобод человека, а также конституционные требования к допустимым пределам их ограничения с учетом общепризнанных принципов и норм международного права.

Отдельное внимание было уделено роли Конституционного Суда в обеспечении верховенства Конституции и защите конституционных прав и свобод, в том числе посредством проверки конституционности нормативных правовых актов.

Участники Летней школы обменялись опытом применения национальных конституционных норм, обсудили подходы к определению допустимых пределов ограничения прав и свобод и вопросы реализации международных стандартов защиты прав человека.

Участие представителей Аппарата Конституционного Суда в мероприятии способствовало представлению международному профессиональному сообществу конституционных подходов Казахстана к защите прав и свобод человека, обмену опытом и развитию профессионального взаимодействия с зарубежными органами конституционного контроля.

По итогам мероприятия представителям Аппарата Конституционного Суда Республики Казахстан вручены сертификаты за участие и вклад в успешное проведение XIV Летней школы, врученные от имени Председателя Конституционного Суда Турецкой Республики.