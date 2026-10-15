Какие условия необходимо соблюдать гражданину для обращения в Конституционный Суд?

Обращение гражданина должно соответствовать следующим условиям допустимости:

1) оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применен судом и непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием субъекта обращения и по делу имеется вступивший в силу судебный акт апелляционной инстанции;

2) обращение подано в срок не позднее одного года после принятия судебного акта апелляционной инстанции;

3) имеются признаки нарушения прав и свобод самого субъекта обращения.