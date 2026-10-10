9–10 октября 2026 года в Венеции состоялась 148-я пленарная сессия Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) Совета Европы.

В мероприятии приняли участие представители 47 государств – членов Комиссии, а также институтов Совета Европы и Европейского Союза. Казахстан представила Председатель Конституционного Суда Республики Казахстан Эльвира Азимова.

В ходе сессии рассмотрены заключения по законодательным и институциональным вопросам Грузии, Греции, Мальты, Молдовы, Черногории, Польши, Сербии и Украины. В центре внимания были вопросы конституционных изменений, организации и функционирования государственных институтов, независимости судебной системы, парламентской этики и избирательных прав.

Также представлены сравнительно-правовые доклады о голосовании граждан за рубежом и уголовной ответственности членов правительств.

Участие Казахстана в работе Венецианской комиссии позволяет знакомиться с международными подходами к развитию конституционного права и правосудия, а также обмениваться опытом по вопросам обеспечения верховенства права и защиты прав и свобод человека.