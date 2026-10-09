Кто может обращаться в Конституционный Суд?

В Конституционный Суд могут обратиться граждане Республики Казахстан о рассмотрении на соответствие Конституции нормативных правовых актов, непосредственно затрагивающих их конституционные права и свободы.

О рассмотрении на соответствие Конституции нормативных правовых актов, затрагивающих закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина могут обращаться Уполномоченный по правам человека, направлять представления суды.

Другие субъекты, которые могут обращаться в Конституционный Суд, определены статьей 73 Конституции.