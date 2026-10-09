Конституционный Суд принял к производству обращение о границах земельных участков

Конституционный Суд принял к производству обращение о проверке на соответствие Конституции абзаца пятого пункта 8 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 16 июля 2007 года № 6 «О некоторых вопросах применения судами земельного законодательства».

Согласно оспариваемому положению, при разрешении споров, связанных с наложением границ земельных участков, необходимо исходить из исторически сложившихся границ.

По мнению заявителя, данное положение не соответствует конституционным гарантиям права частной собственности. Заявитель также указывает, что нормативные постановления Верховного Суда, являясь составной частью действующего права и обязательными для применения судами, должны соответствовать Конституции и не могут ограничивать гарантированные ею права и свободы.

Конституционному Суду предстоит дать оценку конституционности оспариваемого положения с учетом его содержания, целей и правоприменительного значения.

Информация о ходе и итогах конституционного производства будет опубликована на официальном сайте и Telegram-канале Конституционного Суда.