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Какие нормативные правовые акты регулируют деятельность Конституционного Суда?

Конституционный Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан».

Ознакомиться с их текстами можно в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет» на официальном сайте или в открытом доступе:

https://adilet.zan.kz/kz

https://adilet.zan.kz/rus

На официальном интернет-ресурсе Конституционного Суда также размещена аудиоверсия текста Конституции на казахском, русском и английском языках.

https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/article/details/241726?lang=kk

https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/news/details/1159830?lang=ru

https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/article/details/241726?lang=en