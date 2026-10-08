Какие нормативные правовые акты регулируют деятельность Конституционного Суда?
Конституционный Суд осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией, Конституционным законом «О Конституционном Суде Республики Казахстан».
Ознакомиться с их текстами можно в информационно-правовой системе нормативных правовых актов «Әділет» на официальном сайте или в открытом доступе:
https://adilet.zan.kz/kz
https://adilet.zan.kz/rus
На официальном интернет-ресурсе Конституционного Суда также размещена аудиоверсия текста Конституции на казахском, русском и английском языках.
https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/article/details/241726?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/news/details/1159830?lang=ru
https://www.gov.kz/memleket/entities/ksrk/press/article/details/241726?lang=en