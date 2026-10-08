Верховный Суд Республики Казахстан внес изменения в нормативное постановление от 8 декабря 2017 года № 12 по вопросам пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Изменения приняты во исполнение правовой позиции Конституционного Суда, изложенной в нормативном постановлении от 12 июня 2026 года № 88-НП.

Ранее Конституционный Суд указал на необходимость предусмотреть возможность пересмотра судебного акта, если вступивший в законную силу судебный акт по другому делу опровергает фактические основания ранее принятого решения и эти обстоятельства имеют существенное значение для дела.

Согласно внесенным изменениям такой судебный акт признается основанием для пересмотра ранее принятого судебного акта.

Это позволяет устранить ситуации, при которых сохраняются в силе судебные акты с противоположными выводами об одних и тех же существенных обстоятельствах, и усиливает гарантии права на судебную защиту.