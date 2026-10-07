Виды и формы решений Конституционного Суда?

Решением Конституционного Суда является акт, принимаемый на его заседании. Решения Конституционного Суда подразделяются на итоговые решения и другие решения.

Итоговые решения в форме нормативных постановлений принимаются по результатам проверки законов, иных нормативных правовых актов на соответствие Конституции.

К итоговым решениям Конституционного Суда также относятся его послания и заключения.

Нормативные постановления Конституционного Суда являются составной частью действующего права Республики Казахстан.

Нормативные постановления и заключения Конституционного Суда выносятся от имени Республики Казахстан.