Виды и формы решений Конституционного Суда?
Решением Конституционного Суда является акт, принимаемый на его заседании. Решения Конституционного Суда подразделяются на итоговые решения и другие решения.
Итоговые решения в форме нормативных постановлений принимаются по результатам проверки законов, иных нормативных правовых актов на соответствие Конституции.
К итоговым решениям Конституционного Суда также относятся его послания и заключения.
Нормативные постановления Конституционного Суда являются составной частью действующего права Республики Казахстан.
Нормативные постановления и заключения Конституционного Суда выносятся от имени Республики Казахстан.