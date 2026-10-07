Конституционный Суд рассмотрел обращение о проверке на соответствие Конституции статьи 55 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, определяющей полномочия следственного судьи.

Заявитель полагал, что оспариваемая норма исключает возможность судебной защиты на стадии, предшествующей регистрации заявления в Едином реестре досудебных расследований.

Конституционный Суд установил, что основанием для возвращения жалобы заявителю без рассмотрения стало отсутствие начатого досудебного расследования. Суды исходили из того, что на данной стадии отсутствует предусмотренный уголовно-процессуальным законодательством предмет судебного контроля.

Конституционный Суд отметил, что право каждого на судебную защиту реализуется в порядке и формах, установленных законом. Конституция не определяет конкретные виды и формы судебной защиты, относя их установление к компетенции законодателя.

Вместе с тем доводы заявителя были направлены на оценку правильности применения судами норм уголовно-процессуального законодательства и фактически выражали несогласие с принятыми судебными актами. Проверка законности и обоснованности судебных решений не входит в компетенцию Конституционного Суда.

С учетом вышеуказанного Суд пришел к выводу об отсутствии правовых оснований для принятия обращения к конституционному производству.