Решения Конституционного Суда влияют на правоприменительную практику.

Законы и международные договоры, признанные Конституционным Судом не соответствующими Конституции, не могут быть подписаны либо ратифицированы и введены в действие.

Законы и иные нормативные правовые акты, их отдельные положения, признанные Конституционным Судом не соответствующими Конституции, в том числе ущемляющими закрепленные Конституцией права и свободы человека и гражданина, прекращают свое действие и не подлежат применению со дня принятия Конституционным Судом решения или с даты, им установленной.

Законы и иные нормативные правовые акты, их отдельные положения, признанные соответствующими Конституции в истолковании Конституционного Суда, подлежат применению в данном истолковании.

Решения международных организаций и их органов, отдельные положения этих решений, исполнение которых признано Конституционным Судом не соответствующим Конституции, исполнению не подлежат.