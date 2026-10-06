Заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханов принял участие в заседании Организации Конференции конституционных юрисдикций тюркского мира (TÜRK-AY), состоявшемся в Самарканде.

Участники обсудили актуальные вопросы конституционного правосудия и перспективы межрегионального взаимодействия, в том числе заключения Меморандумов о сотрудничестве между TÜRK-AY, Ассоциацией азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (AACC) и Евразийской ассоциацией органов конституционного контроля.