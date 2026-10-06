Конституционные Суды Казахстана и Испании обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

В Самарканде состоялась встреча Заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханова с судьей Конституционного Суда Испании, Председателем Ибероамериканской конференции конституционного правосудия Энрике Арнальдо Алькубилья.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего и многостороннего взаимодействия, включая обмен опытом и правовыми позициями, проведения совместных экспертных мероприятий, а также укрепления профессиональных связей между двумя органами конституционного контроля.