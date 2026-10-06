В Самарканде под председательством Заместителя Председателя Конституционного Суда Республики Казахстан Бакыт Нурмуханова состоялось рабочее заседание Евразийской Ассоциации органов конституционного контроля.

Участники обсудили дальнейшее развитие взаимодействия между органами конституционного контроля государств – участников Ассоциации, а также организационные вопросы подготовки и проведения Второго Конгресса Ассоциации.