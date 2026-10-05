1-2 октября т.г. в Самарканде состоялся VII Конгресс Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных институтов (AACC) на тему «Конституционное правосудие в условиях цифровизации и искусственного интеллекта».

В работе Конгресса приняли участие руководители конституционных и верховных судов более 18 государств, а также представители международных организаций и эксперты в области права.

Делегацию Конституционного Суда Республики Казахстан возглавил заместитель Председателя Конституционного Суда Бакыт Нурмуханов. В своем выступлении он представил подходы Казахстана к цифровой трансформации и отметил их закрепление в новой Конституции, принятой на всенародном референдуме 15 марта 2026 года.

Особое внимание было уделено развитию правовых основ цифровой среды, включая безопасность человека, баланс частных и публичных интересов, доступность цифровой среды, цифровую этику и социальную ответственность.

Участники Конгресса обсудили вопросы независимости судебной власти, защиты прав человека и верховенства права в цифровой среде, применения искусственного интеллекта, защиты персональных данных, кибербезопасности и процессуальных гарантий.

По итогам Конгресса принята Самаркандская декларация, направленная на развитие конституционного правосудия, укрепление защиты прав человека и верховенства права, а также международного сотрудничества в условиях цифровой и технологической трансформации.