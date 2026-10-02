28–29 сентября т.г. в Ташкенте и Самарканде состоялся Пятый Самаркандский форум по правам человека, посвященный 60-летию Международных пактов о правах человека и 40-летию Декларации о праве на развитие.

В работе форума приняла участие делегация Аппарата Конституционного Суда Республики Казахстан в составе заместителя руководителя Аппарата Ерлана Сапарова и заведующего сектором Жайнагуль Кайырзамановой.

В рамках параллельной сессии Ерлан Сапаров выступил с докладом «Конституционные ценности как гарантии реализации экономических, социальных, культурных и иных прав человека».

В выступлении представлены основные конституционные новеллы в свете новой Конституции Республики Казахстан, а также достижения конституционного контроля в обеспечении верховенства Конституции, защите прав и свобод человека и укреплении конституционных ценностей.