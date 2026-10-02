В Конституционном Суде проведен анализ ранее принятых итоговых решений

В Конституционном Суде Республики Казахстан под председательством Председателя Конституционного Суда Эльвиры Азимовой состоялось заседание, посвященное результатам анализа ранее принятых итоговых решений органа конституционного контроля.

На заседании заслушаны результаты проведенной работы по оценке ранее принятых итоговых решений на предмет их соответствия Конституции Республики Казахстан от 15 марта 2026 года, а также информация государственных органов о мерах, принятых в целях их исполнения.

По итогам рассмотрения материалов судьями Конституционного Суда будет определена необходимость пересмотра отдельных итоговых решений.

О принятом решении и результатах соответствующей работы будет сообщено дополнительно.