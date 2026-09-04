О борьбе с организованной преступностью

Комитетом национальной безопасности реализуются комплексные меры по противодействию организованной преступности.

С начала текущего года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в ряде регионов страны пресечена деятельность участников 24 криминальных групп.

По подозрению в вымогательстве, похищении людей, незаконном хранении оружия и совершении других тяжких преступлений задержано более 169 лиц, в т.ч. лидеры группировок.

Выявлены и ликвидированы источники нелегальных доходов, связанные с организацией криминальных схем в приграничье, сферах промышленности и охраны окружающей среды.

По этим фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ