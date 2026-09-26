О противодействии организованной преступности

Комитетом национальной безопасности совместно с МВД и при координации прокуратуры реализована в 10 регионах страны единовременная операция по пресечению противоправной деятельности участников организованных преступных групп, криминальных схем в приграничье, а также на объектах уголовно-исполнительной системы.

По подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений задержано и доставлено 29 человек, из них

9 водворены в ИВС.

В ходе проведения операции из незаконного оборота изъято 25 единиц оружия, 2 гранаты и 236 единиц боеприпасов.

По указанным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ