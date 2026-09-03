Об изъятии оружия и боеприпасов
В августе т.г. КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в 12 регионах страны проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.
Всего изъято 56 единиц вооружения, в их числе 4 автомата, 34 ружья, 18 пистолетов, 13 гранат и 314 боеприпасов.
По указанным фактам проводятся досудебные расследования.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Пресс-служба КНБ