О проведении 28-го заседания Конференции спецслужб тюркских государств
15 сентября 2026 года в Бурабае состоялось 28-е заседание Конференции спецслужб тюркских государств.
В мероприятии приняли участие главы КНБ Казахстана, СГБ и СВР Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, НРО Турции и СГБ Узбекистана.
В качестве почетных гостей были приглашены представители ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и Информационного офиса Венгрии.
Участники встречи обменялись оценками о ситуации в мире, обсудили меры по обеспечению региональной безопасности и стабильности на фоне современных угроз.
В завершение конференции подписан итоговый документ.
Пресс-служба КНБ