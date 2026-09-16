О проведении 28-го заседания Конференции спецслужб тюркских государств

15 сентября 2026 года в Бурабае состоялось 28-е заседание Конференции спецслужб тюркских государств.

В мероприятии приняли участие главы КНБ Казахстана, СГБ и СВР Азербайджана, ГКНБ Кыргызстана, НРО Турции и СГБ Узбекистана.

В качестве почетных гостей были приглашены представители ГКНБ Таджикистана, МНБ Туркменистана и Информационного офиса Венгрии.

Участники встречи обменялись оценками о ситуации в мире, обсудили меры по обеспечению региональной безопасности и стабильности на фоне современных угроз.

В завершение конференции подписан итоговый документ.

Пресс-служба КНБ