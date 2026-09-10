О мерах по борьбе с коррупцией
Службой по противодействию коррупции КНБ проводится системная работа по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере.
Так, в августе т.г. СПК при координации прокуратуры задержаны заместитель председателя комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.
Они подозреваются в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.
По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге.
С санкции суда указанные лица взяты под стражу.
Проводится досудебное расследование.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Пресс-служба КНБ