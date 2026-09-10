О мерах по борьбе с коррупцией

Службой по противодействию коррупции КНБ проводится системная работа по пресечению коррупционных правонарушений в транспортной сфере.

Так, в августе т.г. СПК при координации прокуратуры задержаны заместитель председателя комитета автомобильного транспорта и транспортного контроля Министерства транспорта и заместитель руководителя инспекции транспортного контроля по Акмолинской области.

Они подозреваются в противоправной деятельности по обеспечению беспрепятственного проезда транспортных средств, грузы которых превышали допустимые весовые нормы.

По данным следствия, ими были получены материальные вознаграждения от предпринимателей на сумму более 40 млн тенге.

С санкции суда указанные лица взяты под стражу.

Проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ