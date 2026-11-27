26 ноября 2026 года с санкции следственного суда в отношении главного директора по производству К.Омарбекова и главного менеджера Департамента Акционерного общества «Национальная атомная компания» Казатомпром» Е.Байкулова избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца.

Решение вынесено с учетом характера и тяжести инкриминируемых деяний, а также в целях исключения давления на возможных соучастников и свидетелей, сокрытия доказательств и имущества, нажитого преступным путем.

Процессуальные действия по установлению всех обстоятельств дела продолжаются.

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Пресс-служба КНБ