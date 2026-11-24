Комитетом национальной безопасности продолжается работа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

С августа по октябрь текущего года ликвидировано 8 международных и 11 региональных каналов поставок наркотиков, нейтрализована деятельность 5 подпольных лабораторий.

Во взаимодействии с компетентными органами иностранных государств проведено 8 международных антинаркотических операций.

В результате, изъято более 1,3 тонны наркотиков, из них 11,1 кг опия, 14,2 кг гашиша, 404,6 кг марихуаны, 320,6 кг кустов конопли, 18,4 кг синтетических наркотиков, а также 525 кг синтетического опиоида, 2650 таблеток сильнодействующих веществ и 2,6 тонн прекурсоров.

По подозрению в совершении указанных правонарушений задержаны 40 граждан РК и 5 иностранцев.

Проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ