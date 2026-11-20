Глава государства принял председателя Комитета национальной безопасности Марата Ирменова
Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период.
В рамках исполнения поручений по итогам совещания с руководством Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев был информирован о мерах по реформированию и повышению эффективности деятельности органов национальной безопасности.
По итогам встречи Президент дал ряд поручений.
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