Президент заслушал доклад о проводимой работе по обеспечению национальной безопасности и задачах на предстоящий период.

В рамках исполнения поручений по итогам совещания с руководством Комитета национальной безопасности Касым-Жомарт Токаев был информирован о мерах по реформированию и повышению эффективности деятельности органов национальной безопасности.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений.

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