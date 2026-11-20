В октябре-ноябре 2026 года Комитетом национальной безопасности совместно с органами полиции в городе Шымкенте и 10 регионах страны(Актюбинской, Атырауской Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской областях, а также в области Абай и Жетісу) реализованы оперативно-розыскные мероприятия по пресечению незаконного оборота оружия.

Всего изъято 45 единиц огнестрельного оружия, в их числе 5 автоматов, 26 ружей и 14 пистолетов, а также 10 гранат и 1259 боеприпасов.

По указанным фактам проводятся досудебные расследования.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа в данном направлении продолжается.

Пресс-служба КНБ