О противодействии терроризму

В июне-августе 2026 года по расследованным КНБ уголовным делам за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены

19 лиц.

Один из них, уроженец Алматы, с 2017 года находился

в розыске за участие в деятельности международных террористических организаций. Обнаружен в Турции, откуда в 2025 году был депортирован на родину и взят под стражу по уголовному делу. Решением суда он приговорен к 8 годам лишения свободы.

Другой, житель Шымкента, пропагандировал в социальных сетях идеологию терроризма, подстрекал свои связи к совершению насильственных акций. Осужден к 9 годам заключения.

В этот же период в городах Астана, Алматы, Шымкент, Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жамбылской, Мангистауской и Туркестанской областях по итогам оперативно-розыскных мероприятий задержаны 28 лиц.

Они подозреваются в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни, распространении запрещенных материалов в Интернете и своем окружении, а также участии в деятельности экстремистской организации.

Проводятся досудебные расследования по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ