О задержании лиц
11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны Председатели правления АО «Самрук-Қазына» Н.Жакупов и АО «НК «КТЖ» Е.Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.
Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок Главы государства и соблюдения принципа «Закон и Порядок» продолжается.
Пресс-служба КНБ