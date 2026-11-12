О задержании лиц

11 ноября 2026 года Службой по противодействию коррупции КНБ РК задержаны Председатели правления АО «Самрук-Қазына» Н.Жакупов и АО «НК «КТЖ» Е.Отыншиев и другие лица, подозреваемые в совершении коррупционного преступления.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела.

Иная информация о ходе досудебного расследования в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Работа по борьбе с коррупцией в рамках исполнения установок Главы государства и соблюдения принципа «Закон и Порядок» продолжается.

Пресс-служба КНБ