О пресечении наркоканала
Комитетом национальной безопасности в акватории Каспийского моря ликвидирован международный наркоканал.
Так, 1 ноября т.г. Пограничной службой совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области задержаны три иностранца, пытавшихся на плавательном средстве скрыться от преследования, а также двое граждан РК в прибрежной территории.
Изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны и маломерный быстроходный катер.
По данному факту начато досудебное расследование.
Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
Пресс-служба КНБ