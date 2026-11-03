О пресечении наркоканала

Комитетом национальной безопасности в акватории Каспийского моря ликвидирован международный наркоканал.

Так, 1 ноября т.г. Пограничной службой совместно с Департаментом КНБ по Мангистауской области задержаны три иностранца, пытавшихся на плавательном средстве скрыться от преследования, а также двое граждан РК в прибрежной территории.

Изъято 22 кг опия, 27 кг гашиша, 60 кг марихуаны и маломерный быстроходный катер.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ