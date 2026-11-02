О задержании в Атырау

30 октября 2026 года КНБ при координации органов прокуратуры в г.Атырау в рамках досудебного расследования единовременно задержано 10 человек.

Они подозреваются в создании, руководстве и участии в деятельности экстремистской группы, а также пропаганде терроризма и разжигании религиозной розни.

По версии следствия, члены преступной группы преследовали цель по насильственному изменению основ конституционного строя в западном регионе Казахстана.

В ходе обыска по местам жительства фигурантов изъято огнестрельное оружие, наркотики, религиозная атрибутика, литература и другие вещественные доказательства.

Пресечена деятельность 3-х созданных ими подпольных учебных центров для детей и подростков.

Ряд членов группировки ранее был судим за совершение террористических и общеуголовных преступлений.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-служба КНБ