О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции за июль и август 2026 года

В июле – августе т.г. СПК КНБ зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение.

Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Признаны подозреваемыми по уголовным делам 140 лиц.

Завершено расследование 126 уголовных дел, из них 110 направлены в суд.

Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге.

Пресс-служба КНБ