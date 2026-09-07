О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции за июль и август 2026 года
В июле – августе т.г. СПК КНБ зарегистрировано 201 коррупционное правонарушение.
Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.
Признаны подозреваемыми по уголовным делам 140 лиц.
Завершено расследование 126 уголовных дел, из них 110 направлены в суд.
Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд тенге.
Пресс-служба КНБ