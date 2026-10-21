О пресечении канала контрабанды нефтепродуктов

Комитетом национальной безопасности пресечена деятельность организованной группы, осуществлявшей незаконный экспорт нефтепродуктов за пределы Республики Казахстан.

По данным следствия, организатор преступной схемы -предприниматель Мангистауской области заключал договоры с компаниями-недропользователями на приобретение сырой нефти, которая впоследствии перерабатывалась на мини-НПЗ «Standart Petroleum» и «Mangystau Oil Refining» с оформлением фиктивных паспортов качества.

Далее продукция под видом печного топлива вывозилась танкером через Актауский морской порт за рубеж.

В период с 2019 по 2023 годы только через ТОО «Batys Nefte Trade» за границу незаконно экспортировано свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий объем операций оценен в сумму около 45 млрд теңге.

В текущем году в рамках реализованного комплекса процессуальных мер конфискованы активы фигурантов уголовного дела, а также мини-НПЗ, танкер и иное имущество.

В целом, в доход государства взыскано свыше 2 млрд теңге незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее приговором Актауского городского суда пять участников организованной преступной группы, в их числе руководители мини-НПЗ и компании-трейдера осуждены по части 3 статьи 234 и части 2 статьи 262 Уголовного кодекса к 8 годам лишения свободы.

Организатор преступной схемы находится в международном розыске.

Пресс-служба КНБ