О выдворении иностранцев

Комитетом национальной безопасности в рамках борьбы с нелегальной миграцией выявлены и задержаны 13 граждан Китая, находившихся в стране с нарушением законодательства.

В ходе проверки также установлено, что иностранцы на территории Казахстана организовали законспирированную международную схему интернет-мошенничества.

При них обнаружено большое количество компьютерной техники, мобильных телефонов, комплекты спутниковой интернет-связи «Starlink» и крупные денежные средства на криптокошельках.

Действия группы были направлены против интересов граждан других стран – нерезидентов РК и координировались из-за рубежа.

В этой связи, дальнейшая их проверка проводилась совместно с партнерами из Министерства общественной безопасности КНР. Выяснено, что отдельные из задержанных лиц находятся в розыске за аналогичные деяния на родине.

16 октября т.г. иностранные граждане выдворены в административном порядке за пределы страны и переданы уполномоченным органам КНР для дальнейшего разбирательства.

Пресс-служба КНБ