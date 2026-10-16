О ликвидации международного наркоканала

Комитетом национальной безопасности совместно со специальными службами России и Узбекистана пресечен канал контрабанды наркотиков из Афганистана по т.н. «Северному маршруту».

В результате операции в городе Тюмень (РФ) задержаны двое участников международной наркогруппы.

При обыске у них было изъято 30 кг афганского гашиша, стоимость которого на черном рынке может составлять около 300 тысяч долларов США.

По данному факту российскими компетентными органами проводится досудебное расследование.

Мероприятия по противодействию международному незаконному обороту наркотиков продолжаются.

Пресс-служба КНБ