О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции за сентябрь 2026 года
В сентябре т.г. СПК КНБ зарегистрировано 106 коррупционных правонарушений.
Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.
Признаны подозреваемыми по уголовным делам 93 лица.
Завершено расследование 81 уголовного дела, из них 78 направлены в суд.
Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд теңге.
Пресс-служба КНБ