О результатах деятельности КНБ по противодействию коррупции за сентябрь 2026 года

В сентябре т.г. СПК КНБ зарегистрировано 106 коррупционных правонарушений.

Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям как взяточничество, хищение, мошенничество, злоупотребление и превышение должностных полномочий.

Признаны подозреваемыми по уголовным делам 93 лица.

Завершено расследование 81 уголовного дела, из них 78 направлены в суд.

Сумма установленного ущерба (по оконченным уголовным делам) составила 3,7 млрд теңге.

Пресс-служба КНБ